Политика
Зеленский захотел провести инаугурацию перед народомГазета.Ru вчера в 15:13
Новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, где бы он хотел провести инаугурацию.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Общество
В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина
Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путину рассказали, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам.
Обновлено в 04:28
Кино
Стивен Кинг оценил финальный сезон «Игры престолов»
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что ему понравился последний сезон популярного телесериала "Игра престолов".
Обновлено в 05:36
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Музыка
Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:28
Общество
Строительство жилых домов и парка на «Серпе и Молоте» начнется осенью
Строительство жилья по программе реновации на территории бывшей промзоны «Серп и Молот» начнут осенью.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
В театре «Ромэн» прошел творческий вечер Екатерины Жемчужной
В театре "Ромэн" прошел творческий вечер, посвященный юбилею ведущей актрисы театра, народной артистки России Екатерины Жемчужной.
Обновлено в 02:52
Футбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской
«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
Обновлено в 01:00
Политика
США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году
Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
По меньшей мере пять детей погибли, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 05:17
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
«Взгляд другой»: Мария Кожевникова признала, что не выглядит на 25 лет
Несколько поклонников написали, что Кожевникова действительно себе льстит, и выглядит на свой возраст.
Обновлено в 05:30
Футбол
Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Общество
Жители российских городов вышли на акции против застройки скверов
В Екатеринбурге жители выступают против строительства храма на месте сквера.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США
Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
США намерены платить другим странам за отказ от российского оружия
США платят им деньги за отказ от БМП, БТР и вертолетов советского образца и на покупку техники американского производства.
Обновлено в 06:01
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Обновлено в 03:51
Хоккей
Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20