Политика
Зеленский заговорил по-русски в ДонбассеГазета.Ru 09:50
Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить на русском языке в Донбассе. Об этом сообщают РИА "Новости". Он заявил, что в последние годы идет много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещаю говорить по-русски, заявил Зеленский во время выступления в Краматорске.
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