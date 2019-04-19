Зеленский заговорил по-русски на дебатах с ПорошенкоНародные новости вчера в 12:21

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

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