Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с ПорошенкоНародные новости 12:21

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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"Как вы спите по ночам?": Зеленский задал вопрос Порошенко на русском и украинском языках

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Известия12:53

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Говорит Москва12:29

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Lenta.ru12:24

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Life.ru12:24

Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко

РИА Новости12:18

Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко

Газета.Ru12:35
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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