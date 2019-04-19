Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с ПорошенкоНародные новости 12:21
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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"Как вы спите по ночам?": Зеленский задал вопрос Порошенко на русском и украинском языках
Комсомольская правда13:10
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