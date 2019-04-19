Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с ПорошенкоНародные новости вчера в 12:21

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко

Известиявчера в 12:53

Зеленский в ходе дебатов с Порошенко на стадионе в Киеве перешёл на русский язык

Говорит Москвавчера в 12:29

Зеленский задал Порошенко вопросы на русском

Взгляд.рувчера в 12:25

Зеленский перешел на русский во время дебатов с Порошенко

Lenta.ruвчера в 12:24

Зеленский перешёл на русский язык во время дебатов с Порошенко

Life.ruвчера в 12:24

Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко

РИА Новостивчера в 12:18

Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко

Газета.Ruвчера в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства

Соперник Джошуа признался в употреблении допинга

Обновлено в 03:30
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Обновлено в 04:50
Политика

В штабе Зеленского пояснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Авто

УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»

Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300

Обновлено в 02:34
Религия

Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых

Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Стерлитамаке преступники напали на сторожа и ограбили церковь

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
Обновлено в 04:07
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

В посте говорится, что Госдеп «аплодирует» правительству Мальты за решение не пропускать российские самолеты в Венесуэлу и призывает другие государства последовать его примеру, чтобы «прекратить поддержку Кремлем диктатора Мадуро».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек

Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Состояние писателя Дмитрия Быкова может осложниться сепсисом

Канал Mash сообщил, что у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, и ситуация отягчена отеком головного мозга.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Анна Нетребко заболела и отменила концерты

Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное