с чего всё началось

Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главой Национального олимпийского комитета страны Сергеем Бубкой.

Политика Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Армия и оружие The National Interest оценил возможности С-500 Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Финансы Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой» Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Происшествия В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Экономика Турецкие отели снизили цены для россиян Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал о первом достижении сына На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.

Энергетика На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Армия и оружие В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400 Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.

Происшествия Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.

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Общество В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».

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Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

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Политика Офис Зеленского заявил, что Венгрия вмешивается в выборы в Раду Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен ограничить венгерским политикам возможность встречаться с кандидатами в депутаты Верховной Рады перед выборами.