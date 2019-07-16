Политика

Зеленский задумал провести на Украине ОлимпиадуТВ Центр 09:19

Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главой Национального олимпийского комитета страны Сергеем Бубкой.
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с чего всё началось
Свои пожелания Зеленский выразил на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, сообщается на сайте
 украинского лидера.
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