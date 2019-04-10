Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
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СМИ: Зеленский задумал убрать Медведчука из переговоров по Донбассу

Газета.Ru08:12

Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу

RT на русском07:54

Зеленский хочет вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

РЕН ТВ03:34

Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу

Комсомольская правда06:27

Медведчук ответил Зеленскому на исключение из переговоров по Донбассу

Московский Комсомолец08:07

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Известия04:38

Зеленский намерен вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

ТАСС06:50
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Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
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Почеттино: Кейн может пропустить остаток сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал предварительный вердикт по состоянию здоровья форварда Гарри Кейна, который травмировался в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
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Показаны детали внешности нового Subaru Outback

Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения.
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Аваков выступил против решения Порошенко

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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