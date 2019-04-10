Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

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