Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
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Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв
В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Обломки польского Ту-154 остались в РФ из-за Варшавы
Варшава не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе под Смоленском.
Обновлено в 05:39
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Футбол
Почеттино: Кейн может пропустить остаток сезона
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал предварительный вердикт по состоянию здоровья форварда Гарри Кейна, который травмировался в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 17:42
Авто
Показаны детали внешности нового Subaru Outback
Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения.
Обновлено в 10:46
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ
В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика
Глава Госдепа США сравнил Голаны и Крым
Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что нельзя сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с РФ.
Обновлено в 00:47
Игры
Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere
Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой
В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея
В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.
Обновлено в 02:56
Политика
Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу
Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено в 11:55