Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский вознамерился вывести из переговоров с Россией «кума Путина» Медведчука
Московский Комсомолец04:32
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Политика
Депутаты Рады Соболев и Семенченко покидают партию «Самопомощь»
Депутаты Верховной Рады Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году по спискам «Самопомощи», объявили о намерении выйти из партии.
Обновлено в 04:59
Политика
Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей
"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец
Обновлено в 04:07
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Женщины в роли руководителей лучше мужчин, заявил Медведев
Глава правительства России Дмитрий Медведев убеждён, что женщины в роли руководителей лучше мужчин.
Обновлено в 05:58
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
ЛНА заявила о контроле над военной базой вблизи Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА), продвигающаяся на запад под командованием Халифы Хафтара, заявила о контроле над военной базой, находящейся в 40 км от Триполи.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Костроме умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
Участковый полиции, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице Костромы. Он был доставлен в медучреждение из опорного пункта полиции.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Общество
В Екатеринбурге выставили на продажу дворец с колоннами за 25 млн
Екатеринбуржцам предложили купить трехэтажный дворец за 25 миллионов рублей на Вакина, 61 в микрорайоне Нижнеисетский.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Дочка Виктории Дайнеко определилась с будущей профессией
Обновлено в 05:00
Политика
Путин прокомментировал возможность своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК
Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне детали своего юбилейного шоу
Филипп Киркоров признался, что его бывшая супруга и прекрасная исполнительница держит все детали мероприятия в строгой тайне.
Обновлено в 01:07
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Авто
В России упали продажи иномарок
Обновлено в 04:47
Футбол
Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Рому»
Владеющий "ПСЖ" катарский фонд Qatar Sports Investments заинтересован в приобретении "Ромы".
Обновлено в 04:39
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено 08 апреля в 04:44
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51