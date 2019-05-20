Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходыРИА Новости 09:17
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов в 2018 году, а также дом, квартиру и номера в отеле, следует из декларации, опубликованной в понедельник на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
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