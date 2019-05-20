Зеленский задекларировал доходы и имуществоКоммерсантъ 10:15

У семьи Зеленских имеются сбережения на счетах и наличными общей суммой более $950 тыс. (65 млн руб.). Согласно декларации, президент Украины является собственником дома (353 кв. м), квартиры (131 кв. м), земельного участка (1200 кв. м), двух парковочных мест в Киеве.

Политика Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.

Хоккей Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Политика Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Наука Забытый ученый: кто придумал тест на беременность и при чем здесь профессор Преображенский Для выяснения особенности гормона ученый поставил эксперимент: он начал усиленно кормить измельченной коровьей щитовидной железой кур, уток и собак.

Гаджеты В Huawei отреагировали на действия Google Представитель китайской компании Huawei заявил, что обслуживание проданных ранее по всему миру смартфонов и телекоммуникационного оборудования продолжится, даже несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.

Наука Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.

Происшествия Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Происшествия В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Политика Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.

Армия и оружие Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400 Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Музыка Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.

Шоу-бизнес Брэдли Купера увидели с новой девушкой Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.

Хоккей На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.

Наука Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.

Гаджеты Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.