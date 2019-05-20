Политика
Зеленский задекларировал доходы и имуществоКоммерсантъ 10:15
У семьи Зеленских имеются сбережения на счетах и наличными общей суммой более $950 тыс. (65 млн руб.). Согласно декларации, президент Украины является собственником дома (353 кв. м), квартиры (131 кв. м), земельного участка (1200 кв. м), двух парковочных мест в Киеве.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Обновлено в 04:13
Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Хоккей
Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ
Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Наука
Забытый ученый: кто придумал тест на беременность и при чем здесь профессор Преображенский
Для выяснения особенности гормона ученый поставил эксперимент: он начал усиленно кормить измельченной коровьей щитовидной железой кур, уток и собак.
Обновлено 17 мая в 07:29
Гаджеты
В Huawei отреагировали на действия Google
Представитель китайской компании Huawei заявил, что обслуживание проданных ранее по всему миру смартфонов и телекоммуникационного оборудования продолжится, даже несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.
Обновлено в 10:13
Наука
Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году
Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400
Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Террористы атаковали авиабазу Хмеймим
Обновлено в 05:25
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка
Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении
Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Брэдли Купера увидели с новой девушкой
Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.
Обновлено в 15:40
Политика
Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»
Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57