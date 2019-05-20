Политика

Зеленский задекларировал доходы и имуществоКоммерсантъ 10:15

У семьи Зеленских имеются сбережения на счетах и наличными общей суммой более $950 тыс. (65 млн руб.). Согласно декларации, президент Украины является собственником дома (353 кв. м), квартиры (131 кв. м), земельного участка (1200 кв. м), двух парковочных мест в Киеве.
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Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

RT на русском11:31

Дома, земля и квартиры: какую недвижимость задекларировал Зеленский

РБК11:31

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Rambler News Service08:30

Зеленский раскрыл свои доходы

URA.Ru10:56

Зеленский задекларировал имущество и доходы

РИА Новости09:17

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Коммерсантъ10:15

Глава читинского отделения Центробанка сохранил бюджетное авто при доходе 12 млн р

Чита.Рувчера в 22:22
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Обновлено в 04:13
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Наука

Забытый ученый: кто придумал тест на беременность и при чем здесь профессор Преображенский

Для выяснения особенности гормона ученый поставил эксперимент: он начал усиленно кормить измельченной коровьей щитовидной железой кур, уток и собак.
Обновлено 17 мая в 07:29
Гаджеты

В Huawei отреагировали на действия Google

Представитель китайской компании Huawei заявил, что обслуживание проданных ранее по всему миру смартфонов и телекоммуникационного оборудования продолжится, даже несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Наука

Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году

Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

Обновлено в 05:25
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка

Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении

Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4

Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.
Обновлено в 15:40
Политика

Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»

Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
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