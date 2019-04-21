Политика

Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборахТК Звезда 04:48

Зеленский рассказал, что настроение у него хорошее, жена с утра приготовила ему завтрак и для поднятия настроения включила рэп-исполнителя Эминема. По просьбе журналистов он зачитал несколько фраз из его композиции. Сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента.
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Зеленский зачитал рэп на избирательном участке

РБК06:40

Начало второго тура выборов президента Украины не обошлось без нарушений

ТАСС06:08

Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп

Комсомольская правда04:31

Зеленский проголосовал и зачитал рэп

Lenta.ru04:54

Порошенко помолился, Зеленский зачитал рэп

Вести.Ru04:53

Видео: Зеленский зачитал рэп Эминема, проголосовав на выборах

РЕН ТВ04:32

Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп Эминема

URA.Ru05:04
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Эминем
Американский рэпер
Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр. Помимо сольной карьеры, Маршалл также состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов. Этот же журнал провозгласил его Королём хип-хопа...
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