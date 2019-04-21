Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборахТК Звезда 04:48
Зеленский рассказал, что настроение у него хорошее, жена с утра приготовила ему завтрак и для поднятия настроения включила рэп-исполнителя Эминема. По просьбе журналистов он зачитал несколько фраз из его композиции. Сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Порошенко проголосовал на президентских выборах
Обновлено в 05:45
Общество
На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят
Самое интересное, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Торторелла рассказал о перспективах Гаврикова в «Коламбуса»
Тренер "Коламбуса" Джон Торторелла поделился мнением о Владиславе Гаврикове, который в апреле пополнил состав команды.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Урал» — «Рубин». Объявлены стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня в Екатеринбурге (начало — в 16:30 мск).
Обновлено в 08:08
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Космос
SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon
Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Обновлено в 10:11
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Обновлено в 00:43
Технологии
«Гуманоиды атакуют»: Раскрыт очередной зверский план конца света
По мнению специалистов, именно инопланетяне каким-то таинственным оружием приближают конец света на Земле — уровень мирового океана из-за таяния льдов возрастет.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Сообщения о минировании в Харькове оказались фейком
Ранее News.ru сообщал, что украинская полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта, бизнес-отеля и двух торговых центров в Харькове.
Обновлено в 09:28
Наука
Бросить курить мешает котинин – больше, чем никотин
Метаболит под названием котинин держится в организме курильщика в семь раз дольше никотина. Котинин усиливает зависимость от курения.
Обновлено в 03:40
Политика
Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники
"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Политика
Украинцы в Австралии проголосовали за Порошенко
Обновлено в 11:14
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Путешествия
Чешских путешественников приятно удивила поездка в Россию
Зарубежные путешественники рассказали о своей поездке в статье для издания iDNES, в которой развеяли классические стереотипы о РФ.
Обновлено в 05:41