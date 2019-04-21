Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборахТК Звезда 04:48

Зеленский рассказал, что настроение у него хорошее, жена с утра приготовила ему завтрак и для поднятия настроения включила рэп-исполнителя Эминема. По просьбе журналистов он зачитал несколько фраз из его композиции. Сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента.

Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах

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