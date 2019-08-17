Происшествия
Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контрольТАСС 04:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию. Об этом он сообщил в субботу в Facebook.
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Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Дамир Юсупов сделает первый удар по мячу на матче «Урала»
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показался на сайте регулятора
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Рожающую итальянку высадили из автобуса за безбилетный проезд
Беременную жительницу Неаполя высадили из автобуса, так как у нее не было проездного билета.
Обновлено вчера в 19:46
Здоровье
Тюменские врачи применяют в работе «живой» инструмент
Сотрудники тюменской поликлиники №17 внедрили в работу инструмент бережливого производства - Инфоцентр SQDCM и уже получили первые результаты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство дисплеев
Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
Обновлено в 07:46
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Лобода устроила зажигательные танцы в ресторане Монако
Певица Светлана Лобода отдыхает в Монако, где весело проводит время в компании коллег по цеху.
Обновлено в 03:25
Футбол
Слуцкий назвал новичка «Спартака» Тиля мечтой любого тренера
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что он думает по поводу голландского новичка "Спартака" Гуса Тиля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 07:21
Происшествия
Полиция допустила поджог отеля в Одессе для сокрытия убийства
Первая версия — поджог для сокрытия возможного убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня посетителями.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Любимый москвичами и гостями города Парк Горького отметит 17 августа свой день рождения.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
На Украине задержали интернет-наркобарона Амоса Дова Сильвера, сбежавшего от правоохранителей при экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14