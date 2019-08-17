Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию. Об этом он сообщил в субботу в Facebook.

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

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