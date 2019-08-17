Происшествия

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контрольТАСС 04:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию. Об этом он сообщил в субботу в Facebook.
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Зеленский взял под личный контроль расследование пожара в отеле Одессы

Московский Комсомолец05:58

Расследование причин пожара в Одессе взял под личный контроль Зеленский

REGNUM05:28

Зеленский лично контролирует расследование пожара в отеле Одессы

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Зеленский взял на личный контроль расследование пожара в отеле Одессы

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Зеленский обещает наказать владельца сгоревшего отеля в Одессе

РЕН ТВ04:36

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

ТАСС04:26

Зеленский пообещал лично следить за наказанием виновных в пожаре в Одессе

Газета.Ru04:20
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На Украине задержали интернет-наркобарона Амоса Дова Сильвера, сбежавшего от правоохранителей при экстрадиции в Израиль.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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