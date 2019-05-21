Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрациюRT на русском 04:22

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

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