Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрациюRT на русском 04:22
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
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Экономика
АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка
В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Авто
УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком
Напомним, экспедиционный УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Россия готовится к матчу со Швецией без изменений в составе
Сборная России проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду
Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
Обновлено в 06:39
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Кино
Глеб Панфилов закончил снимать «Один день Ивана Денисовича»
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи
Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Общество
Грунт из-под здания Госдумы могла вымыть Неглинка
Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Бабушка-опекун скрывает ВИЧ-зараженную внучку от врачей
С момента выявления в Саратовской области первого ВИЧ-инфицированного больного в 1996 году, в регионе было зарегистрировано 18 тысяч случаев заражения.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Политика
Кремль ответил на заявление о новых санкциях США
"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
Обновлено в 06:00
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 появились в продаже
На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появились уникальные ЗИЛ-133ГЯ с новой резиной и без пробега.
Обновлено в 00:58
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле отреагировали на массовые увольнения в «Коммерсанте»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за конфликтом в редакции газеты «Коммерсант».
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Общество
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп
Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Политика
МИД Украины может возглавить посол при НАТО Пристайко
Во вторник Пристайко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.
Обновлено в 07:04