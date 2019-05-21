Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрациюRT на русском 04:22
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
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«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
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Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
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СПЧ попросил владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обеспокоен ситуацией с увольнением сотрудников «Коммерсанта».
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Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
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Политика
Кремль отреагировал на возможные преграды для «Северного потока-2»
В Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
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В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
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Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
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Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
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Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
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Хоккей
Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ
Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка
В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Политика
У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты
Обновлено в 04:28
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Происшествия
ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:50
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
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Владимир Зеленский впервые обнародовал декларацию о доходах
Обновлено вчера в 13:59
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«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России
Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
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Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
На Украине создали боевой робот «Ласка»
Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота.
Обновлено в 04:46
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57