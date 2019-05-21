Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрациюRT на русском 04:22

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
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Зеленский вызвал главу Минобороны Украины в свою администрацию

Комсомольская правда05:17

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Газета.Ru03:20

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

RT на русском04:22

Полторака решили оставить на посту министра обороны Украины

Московский Комсомолец04:13

Зеленский вызвал на ковер просившего отставки главу минобороны

Известия04:04

Министр обороны Украины назвал причину отставки

Lenta.ru04:01

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в свою администрацию

РИА Новости04:25
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Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

СПЧ попросил владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обеспокоен ситуацией с увольнением сотрудников «Коммерсанта».
Обновлено в 05:16
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Политика

Кремль отреагировал на возможные преграды для «Северного потока-2»

В Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 03:22
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

Обновлено вчера в 13:10
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Обновлено в 04:28
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Происшествия

ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:50
Авто

В России стартует серийный выпуск электромобилей

На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Владимир Зеленский впервые обнародовал декларацию о доходах

Обновлено вчера в 13:59
Футбол

«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России

Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
Обновлено в 05:01
Политика

Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

На Украине создали боевой робот «Ласка»

Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота.
Обновлено в 04:46
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
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