Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрациюРИА Новости 04:25

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию. "Вызвал президент Украины", - заявил Полторак, отвечая на вопрос, почему он пришел в администрацию президента, министра цитирует агентство УНН.
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Зеленский вызвал главу минобороны на ковер

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Полторак останется министром обороны Украины до решения Верховной рады

ТАСС04:51

Зеленский вызвал на ковер просившего отставки главу минобороны

Известия04:04

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

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Полторака решили оставить на посту министра обороны Украины

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РИА Новости04:25

Министр обороны Украины назвал причину отставки

Lenta.ru04:01
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Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
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Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
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Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

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ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru

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Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
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Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
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Смартфоны Huawei отключают от Android и Google

Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
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Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Кино

Вышел трейлер «Истории игрушек 4»

Компания Disney опубликовала официальный трейлер к четвертой части мультфильма «История игрушек», которая выходит на экраны 20 июня.
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Политика

Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию

Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 08:36
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Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
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Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

Обновлено вчера в 11:44
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Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:07
Политика

Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте

Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
Обновлено в 09:30
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Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
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Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
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Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

США расширили санкции против России

Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.
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Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

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Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

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Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан официально стала художественный руководителем Театра имени Ленсовета, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
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Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области

Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
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