Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрациюРИА Новости 04:25
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию. "Вызвал президент Украины", - заявил Полторак, отвечая на вопрос, почему он пришел в администрацию президента, министра цитирует агентство УНН.
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Автоспорт
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Обновлено в 00:47
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Игры
Sony показала захватывающие возможности PlayStation 5
Обновлено в 09:23
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Экономика
ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru
Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
Обновлено в 09:54
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключают от Android и Google
Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Кино
Вышел трейлер «Истории игрушек 4»
Компания Disney опубликовала официальный трейлер к четвертой части мультфильма «История игрушек», которая выходит на экраны 20 июня.
Обновлено в 09:37
Политика
Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию
Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 08:36
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:07
Политика
Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте
Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Политика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
США расширили санкции против России
Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:23
Политика
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Театры
Лариса Луппиан назначена худруком Театра имени Ленсовета
Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан официально стала художественный руководителем Театра имени Ленсовета, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31