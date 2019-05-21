Политика

Зеленский вызвал министра обороны ПолторакаРИА Новости 04:25

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию. "Вызвал президент Украины", - заявил Полторак, отвечая на вопрос, почему он пришел в администрацию президента, министра цитирует агентство УНН.
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