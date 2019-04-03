Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»Российская газета 13:30

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»

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