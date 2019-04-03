Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»Российская газета 13:30

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Состоятся ли дебаты между Зеленским и Порошенко

RT на русском16:55

Зеленский призывает Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на самом большом стадионе страны

Эхо Москвы15:00

Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в «Олимпийском»

ТАСС12:23

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

РБК12:40

Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на самой крупной арене Киева

Известия12:37

Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский»

РИА Новости12:32

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Газета.Ru14:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Наука

Ученые разрабатывают устройство для улучшения обоняния

Ученые, представляющие Университет Содружества Виргинии (США), работают над разработкой устройства для улучшения и восстановления обоняния.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты

Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch

Иск в окружной суд США подала жительница Нью-Джерси, которая приобрела Apple Watch и пользовалась ими пока не вздулся аккумулятор.
Обновлено в 16:37
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Наука

Робота научили резать огурцы и помидоры

Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.
Обновлено в 09:38
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:01
Гаджеты

Intel показала 56-ядерный процессор

Компания Intel представила несколько продуктов для него, в том числе 56-ядерный процессор серии Xeon Scalable на базе архитектуры Cascade Lake.
Обновлено в 13:32
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Политика

Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Общество

Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Происшествия

В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин

По данным местных СМИ, участниками аварии стали легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовик.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов

Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой

Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Политика

В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике

Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное