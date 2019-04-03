Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»Российская газета 13:30
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
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Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Наука
Ученые разрабатывают устройство для улучшения обоняния
Ученые, представляющие Университет Содружества Виргинии (США), работают над разработкой устройства для улучшения и восстановления обоняния.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch
Иск в окружной суд США подала жительница Нью-Джерси, которая приобрела Apple Watch и пользовалась ими пока не вздулся аккумулятор.
Обновлено в 16:37
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Наука
Робота научили резать огурцы и помидоры
Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.
Обновлено в 09:38
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Intel показала 56-ядерный процессор
Компания Intel представила несколько продуктов для него, в том числе 56-ядерный процессор серии Xeon Scalable на базе архитектуры Cascade Lake.
Обновлено в 13:32
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Происшествия
В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин
По данным местных СМИ, участниками аварии стали легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовик.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море
Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Политика
В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике
Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30