Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебатыDaily Storm 12:03
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко. Он потребовал проведения дебатов в течение суток и в своем паблике в Facebook запустил обратный отсчет до их начала.
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Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Политика
В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено в 20:35
Политика
В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS
Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).
Обновлено в 13:33
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин
По данным местных СМИ, участниками аварии стали легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовик.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Политика
Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа
Ушедший в отставку под давлением протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил у народа прощения.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Экономика
В правительстве собрались ввести пять новых налогов
Ранее, 26 марта, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка в России не должна измениться, а внесение соответствующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс никоим образом не отразится на россиянах и российском бизнесе.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено в 20:18
Политика
Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве
Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено в 19:04
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Политика
США выразили Турции озабоченность покупкой С-400 у России
Обновлено в 17:59
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Общество
Физиков, химиков и лириков подбирают на работу в школах Вологды в новом учебном году
В школах и детских садах Вологды не хватает 321 педагога.
Обновлено в 10:10
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08