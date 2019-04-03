Зеленский вызвал Порошенко на дебатыDaily Storm 12:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко. Он потребовал проведения дебатов в течение суток и в своем паблике в Facebook запустил обратный отсчет до их начала.

Политика Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

Шоу-бизнес Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.

Политика В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.

Гаджеты Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.

Политика В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).

Общество Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.

Общество Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву «Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.

Происшествия В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин По данным местных СМИ, участниками аварии стали легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовик.

Шоу-бизнес Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.

Политика Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа Ушедший в отставку под давлением протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил у народа прощения.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.

Экономика В правительстве собрались ввести пять новых налогов Ранее, 26 марта, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка в России не должна измениться, а внесение соответствующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс никоим образом не отразится на россиянах и российском бизнесе.

Армия и оружие В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Политика Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.

Политика Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Армия и оружие «Белые лебеди» пролетели над северными морями Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Политика Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.

Политика В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.