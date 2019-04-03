Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебатыDaily Storm 12:03
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко. Он потребовал проведения дебатов в течение суток и в своем паблике в Facebook запустил обратный отсчет до их начала.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Чувашии
В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Экономика
Россиян могут обложить пятью новыми налогами
Федеральный Минфин намерен наделить статусом налога несколько платежей и сборов, которые сейчас действуют в стране.
Обновлено в 13:00
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:00
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Культура
Художник Николай Сажин умер в Петербурге
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды похитителей собак под Москвой
В Московской области правоохранительное органы задержали банду похитителей собак, которая продавала украденных животных в рестораны с «экзотической кухней».
Обновлено в 14:33
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Экономика
Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии
Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Обвинителю по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту
Светлане Тарасовой, обвинителю по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, предоставили государственную защиту.
Обновлено в 09:07
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Хоккей
Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.
Обновлено в 15:16
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Экономика
Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн
Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Глюкоза поблагодарила Успенскую за концерт поцелуем в губы
В Москве проходит серия концертов, приуроченных к 65-летию звезды российского шансона Любови Успенской.
Обновлено вчера в 23:14