Зеленский вызвал Порошенко на дебатыDaily Storm 12:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко. Он потребовал проведения дебатов в течение суток и в своем паблике в Facebook запустил обратный отсчет до их начала.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в Чувашии В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.

Футбол «Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа» В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.

Здоровье Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).

Экономика Россиян могут обложить пятью новыми налогами Федеральный Минфин намерен наделить статусом налога несколько платежей и сборов, которые сейчас действуют в стране.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Политика Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Авто В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4 LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.

Происшествия Опубликовано видео задержания банды похитителей собак под Москвой В Московской области правоохранительное органы задержали банду похитителей собак, которая продавала украденных животных в рестораны с «экзотической кухней».

Экономика Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.

Авто Обновленный Volvo XC90 подорожал в России По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.

Происшествия Обвинителю по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту Светлане Тарасовой, обвинителю по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, предоставили государственную защиту.

Политика Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.

Политика В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.

Армия и оружие В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Хоккей Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.

Авто Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.

Экономика Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.