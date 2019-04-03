Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебатыDaily Storm 12:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко. Он потребовал проведения дебатов в течение суток и в своем паблике в Facebook запустил обратный отсчет до их начала.
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Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Газета.Ru14:55

Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в «Олимпийском»

ТАСС12:23

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

РБК12:40

Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на самой крупной арене Киева

Известия12:37

Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский»

РИА Новости12:32

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: дерзко и грамотно

Московский Комсомолец14:39

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко на стадионе

Говорит Москва12:19
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Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Чувашии

В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
Обновлено в 17:10
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Экономика

Россиян могут обложить пятью новыми налогами

Федеральный Минфин намерен наделить статусом налога несколько платежей и сборов, которые сейчас действуют в стране.
Обновлено в 13:00
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 08:00
Авто

В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4

LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Культура

Художник Николай Сажин умер в Петербурге

Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Опубликовано видео задержания банды похитителей собак под Москвой

В Московской области правоохранительное органы задержали банду похитителей собак, которая продавала украденных животных в рестораны с «экзотической кухней».
Обновлено в 14:33
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Экономика

Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии

Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram

Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Обвинителю по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Светлане Тарасовой, обвинителю по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, предоставили государственную защиту.
Обновлено в 09:07
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе

Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Хоккей

Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.
Обновлено в 15:16
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Экономика

Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн

Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:31
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Глюкоза поблагодарила Успенскую за концерт поцелуем в губы

В Москве проходит серия концертов, приуроченных к 65-летию звезды российского шансона Любови Успенской.
Обновлено вчера в 23:14
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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