Политика
Вести.RuЗеленский выступит перед Радой IX созыва
После присяги хор исполнил в Раде "Молитва за Украину", передает ТАСС. На торжественном заседании также присутствовали президент страны Владимир Зеленский, глава правительства Владимир Гройсман и министры, а также представители ПАСЕ, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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Политика
Журналисты не смогли найти «ту самую продавщицу мороженого» на МАКСе
Как уточняет газета "Московский Комсомолец", на следующий день после визита российского лидера журналисты пришли на место, где президент купил мороженое, однако не нашли там ни витрину, ни продавщицы.
Pravda.Ru 06:55
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Общество
Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Экономика
Убыточный телеканал «Дождь» получает финансирование от Еврокомиссии
Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 миллионов рублей, в 2016-м – 101, 487 тысяч евро, а в 2017-м – 99,887 тысяч евро.
Политика Сегодня 05:53
Авто
Volkswagen выпустит новый универсал Arteon Shooting Brake
Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.
Автоновости дня 04:15
Политика
В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу.
Rambler News Service 06:33
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Футбол
Директор «Тамбова» заявил, что переход Гогуа в ЦСКА объявят сегодня
МК-Спорт вчера в 09:02
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 будут продаваться в ЕС без сервисов Google
Смартфоны Mate 30 китайского производителя Huawei останутся без сервисов Google.
REGNUM 04:33
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Происшествия
Полиция нашла вора, который обокрал квартиру матери Ольги Бузовой
В квартиру матери телезвезды Ольги Бузовой Ирины Бузовой вор забрался в августе 2018 года через открытое окно.
Московский Комсомолец 06:53
Транспорт
В новых двухэтажных вагонах для РЖД поместятся спортзалы и душевые
Как сообщает РИА "Новости", заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов пояснил, что новый дизайн двухэтажных вагонов предполагает увеличение свободного пространства, где можно разместить в том числе тренажеры.
РЕН ТВ 06:54
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31