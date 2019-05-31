Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против РоссииRT на русском 09:05
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
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с чего всё началось
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.RT на русском09:05
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