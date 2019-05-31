Зеленский выступил за сохранение санкций против РоссииRT на русском 09:05

с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Общество Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

Игры Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.

Футбол Гризманн подписал контракт с «Барселоной» ещё в марте Радиостанция Cadena Ser имеет доказательства того, что французский нападающий ещё в марте подписал контракт с каталонским клубом.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Шоу-бизнес Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.

Транспорт В Подмосковье аннулировали 11% разрешений на работу такси в мае Власти Московской области аннулировали в мае 11%, лицензий у компаний, оказывающих услуги такси в регионе.

Экономика «Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 года 2,857 млрд рублей (2,6877 рубля на акцию), говорится в материалах компании.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Происшествия Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".

Происшествия Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Происшествия Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Общество Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия Производственные предприятия охотнее всех берут на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.