с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату. Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Происшествия В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Баскетбол Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию 28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.

Политика Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.

Хоккей «Айлендерс» продлили контракт с Бовилье "Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.

Политика МИД ФРГ призвал все страны ЕС спасать африканских мигрантов Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому изданию заявил о том, что Страны ЕС нуждаются в совместном решении вопроса спасения африканских мигрантов, которые пытаются достичь берегов европейских стран.

Шоу-бизнес Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем.

Театры Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Технологии Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.

Экономика Германия положила глаз на российский мегапроект Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Авто Уже начались продажи новой модели Renault Triber Напомним, что ранее новый кросс-вэн Renault Triber уже вызвал настоящий ажиотаж в двух странах.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.