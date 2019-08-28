Политика

Аргументы неделиАргументы неделиЗеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату. Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится
 в сообщении пресс-службы украинского президента.
RT на русском08:39

Подробнее о событии

Владимир Зеленский заверил Джона Болтона в стремлении укрепить союз Украины и США

Коммерсантъ14:19

Руководство Украины высказалось за присоединение США к нормандскому формату

Эхо Москвы09:30

Болтон заявил, что США готовы присоединиться к усилиям по урегулированию в Донбассе

ТАСС09:15

Зеленский выступает за создание «нормандской пятерки»

РЕН ТВ08:54

Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату

RT на русском08:39

Зеленский встретился с советником Трампа

Rambler News Service08:30

Зеленский сообщил Болтону о желании включить США в «нормандский формат»

РБК09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 20:24, Вашингтон
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны.
Российская газета 06:21
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Происшествия

В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку

Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Баскетбол

Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию

28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
Политика

Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.
РБК 14:52
Космос

Пассажир самолета снял НЛО в небе над Мексикой

Территория новостей 14:35
Хоккей

«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье

"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости 15:43
Политика

МИД ФРГ призвал все страны ЕС спасать африканских мигрантов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому изданию заявил о том, что Страны ЕС нуждаются в совместном решении вопроса спасения африканских мигрантов, которые пытаются достичь берегов европейских стран.
АБН 19:23
Шоу-бизнес

Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем

Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем.
Московский Комсомолец вчера в 17:38
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Театры

Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Футбол

«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

В Англии состоялись матчи второго раунда Кубка английской лиги.
Матч ТВ 17:07
Музыка

Филипп Киркоров представил на «Новой волне» песню «Лунный гость»

ТАСС 15:13
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Технологии

Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент

Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Политика

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

РИА Новости 09:47
Музыка

Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве

Газета.Ru вчера в 14:49
Экономика

Германия положила глаз на российский мегапроект

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате

Известия 10:43
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Авто

Уже начались продажи новой модели Renault Triber

Напомним, что ранее новый кросс-вэн Renault Triber уже вызвал настоящий ажиотаж в двух странах.
CarsWeek.ru 10:27
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Политика

Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное