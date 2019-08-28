Политика
Аргументы неделиЗеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату. Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.
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с чего всё началось
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.RT на русском08:39
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Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны.
Российская газета 06:21
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Происшествия
В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Баскетбол
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию
28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
Политика
Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.
РБК 14:52
Космос
Пассажир самолета снял НЛО в небе над Мексикой
Территория новостей 14:35
Хоккей
«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье
"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости 15:43
Политика
МИД ФРГ призвал все страны ЕС спасать африканских мигрантов
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому изданию заявил о том, что Страны ЕС нуждаются в совместном решении вопроса спасения африканских мигрантов, которые пытаются достичь берегов европейских стран.
АБН 19:23
Шоу-бизнес
Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем
Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем.
Московский Комсомолец вчера в 17:38
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Футбол
«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги
В Англии состоялись матчи второго раунда Кубка английской лиги.
Матч ТВ 17:07
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Авто
Уже начались продажи новой модели Renault Triber
Напомним, что ранее новый кросс-вэн Renault Triber уже вызвал настоящий ажиотаж в двух странах.
CarsWeek.ru 10:27
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38