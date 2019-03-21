Зеленский выступил в защиту русского языка на УкраинеЭкономика сегодня вчера в 16:34

Шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснений русского языка на Украине. Власти страны должны гарантировать свободное развитие русского языка наравне с остальными, передает ТАСС.

Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине

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