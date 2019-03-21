Зеленский высказался против притеснения русского языка на УкраинеiReactor 00:22

с чего всё началось

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка на территории украинского государства. Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление шоумена. Зеленский считает недопустимым притеснять русский язык, а также призвал не давить на него.

Зеленский высказался против притеснения русского языка на Украине

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