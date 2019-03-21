Политика

Зеленский высказался против притеснения русского языка на УкраинеiReactor 00:22

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка на территории украинского государства. Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление шоумена. Зеленский считает недопустимым притеснять русский язык, а также призвал не давить на него.
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 представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.
Life.ru01:07

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Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

РИА Новостивчера в 23:27

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Зеленский выступил против притеснения русского языка

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Зеленский высказался в поддержку русского языка на Украине

ТАССвчера в 14:37

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Газета.Ruвчера в 17:57
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Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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