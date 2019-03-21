Политика
Зеленский высказался против притеснения русского языка на УкраинеiReactor 00:22
Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка на территории украинского государства. Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление шоумена. Зеленский считает недопустимым притеснять русский язык, а также призвал не давить на него.
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с чего всё началось
В интервью представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.Life.ru01:07
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