Президент Украины во время своего выступления в Краматорске Донецкой области продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

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