Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски. Таким образом он, по своим словам, продемонстрировал, что язык в Донбассе не притесняют.

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

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