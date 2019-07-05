Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языкеРБК 10:41
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски. Таким образом он, по своим словам, продемонстрировал, что язык в Донбассе не притесняют.
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