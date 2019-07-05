Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным.

Зеленский выступил на русском языке в Донбассе

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