Политика

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
Газета.Ru
вчера в 12:49

Шоумен Владимир Зеленский после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины объявил о том, что набирает людей в свою команду, передает УНИАН. Он заявил, что неважен пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде.
Газета.Ruвчера в 12:49

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Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике

Комсомольская правда01:58

Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике

Московский Комсомолецвчера в 12:57

Зеленский второй раз за сутки обратился к украинцам

Известиявчера в 15:08

Зеленский позвал в свою команду людей, которые не были в политике

Экономика сегоднявчера в 14:00

Зеленский заявил о намерении собрать команду людей без опыта в политике

RT на русскомвчера в 21:11

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Газета.Ruвчера в 12:49

Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки

РИА Новостивчера в 12:47
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено вчера в 13:13
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

СМИ: «взрыв маршрутки в Магнитогорске — результат спецоперации»

В Магнитогорске Челябинской области маршрутный микроавтобус загорелся в результате спецоперации по задержанию террористов.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство

Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:07
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве

Обновлено вчера в 16:00
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено 31.12.18 в 17:48
Наука

Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики

Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Политика

Задержанный в Москве американский шпион якобы приехал на свадьбу

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан является отставным морским пехотинцем.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске

Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек

Спасателям удалось извлечь 11 тел погибших из развалин подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России

Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Магнитогорске у стихийного мемориала пройдет литургия по погибшим

Поиски еще 30 человек продолжаются. У стихийно организованного мемориала с цветами днем пройдет литургия.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Граждане Таджикистана пропали после взрыва в Магнитогорске

Четверо граждан Таджикистана пока не найдены после взрыва бытового газа в Магнитогорске, сообщил генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.
Обновлено в 01:56
Хоккей

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

"Бостон" одержал победу над "Чикаго" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:11
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
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Владимир Зеленский
Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95». Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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