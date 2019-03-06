Зеленский выступил против притеснения русского языка на УкраинеРИА Новости вчера в 23:27

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ. Зеленский отметил, что по конституции украинский язык является государственным.

Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

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