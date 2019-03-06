Политика

Зеленский выступил против притеснения русского языка на УкраинеРИА Новости вчера в 23:27

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ. Зеленский отметил, что по конституции украинский язык является государственным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский предложил не давить русский язык на Украине

РБКвчера в 14:34

Зеленский высказался в защиту русского языка на Украине

URA.Ruвчера в 19:13

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Газета.Ruвчера в 17:57

Зеленский выступил против притеснения русского языка

RT на русскомвчера в 14:58

Зеленский высказался в поддержку русского языка на Украине

ТАССвчера в 14:37

Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

РИА Новостивчера в 23:27

Зеленский призвал украинские власти «не давить» русский язык

Взгляд.рувчера в 14:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Общество

Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных

Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено вчера в 08:13
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились

Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что мировые цены на нефть постепенно снижаются. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено 20 марта в 01:35
Происшествия

В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными

Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено 20 марта в 10:42
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Общество

Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову

Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Экономика

Xiaomi и Huawei расширят российские сети

В Huawei подтверждают расширение сети, но говорят о более скромных масштабах: как заявили в пресс-службе, в 2019 году компания планирует открыть 20–30 фирменных магазинов в крупных городах России.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ России за неделю

У границ России вел разведывательную деятельность 21 иностранный летательный аппарат за неделю, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Кино

Продолжение «Последнего богатыря» выйдет в 2020

Продолжение известной сказки «Последний богатырь» выйдет на экраны в конце 2020 года.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол

Гол Черышева сделал Дзюба: задавил не только Куртуа, но и защитника

Вертонген отдал Куртуа, у которого было как минимум 3 секунды на решение. Но Куртуа задержался и попал под дикий прессинг того же Дзюбы.
Обновлено вчера в 16:46
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 21:59
Наука

Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык

Обновлено вчера в 08:17
Здоровье

В Москве развивается высокотехнологичная медицина

Обновлено в 00:26
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Военкор: Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса

Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге

Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

Обновлено в 02:07
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное