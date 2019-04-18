Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса ДонбассуИзвестия 05:20
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он в четверг, 18 апреля, заявил в беседе с РБК-Украина. «Я считаю, что нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
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Зеленский прокомментировал возможность предоставления особого статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
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