Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса ДонбассуИзвестия 05:20

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он в четверг, 18 апреля, заявил в беседе с РБК-Украина. «Я считаю, что нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
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Зеленский выступил против минских соглашений

Lenta.ru03:58

Зеленский выступает против особого статуса Донбасса

Коммерсантъ05:15

Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

РБК04:59

Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса

РИА Новости07:17

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

ТАСС03:24

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

RT на русском03:17

Зеленский прокомментировал возможность предоставления особого статуса Донбассу: «Такие же украинцы»

Московский Комсомолец03:13
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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