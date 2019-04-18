Политика

Зеленский ответил на вопрос об особом статусе ДонбассаREGNUM 03:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».
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Зеленский назвал Путина врагом

Газета.Ru04:09

Зеленский выступил против минских соглашений

Lenta.ru03:58

Владимир Зеленский назвал Путина врагом, а Бандеру – героем

Профиль03:34

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

RT на русском03:17

Зеленский прокомментировал возможность предоставления особо статуса Донбассу: «Такие же украинцы»

Московский Комсомолец03:13

Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса

REGNUM03:38

Зеленский против предоставления особого статуса Донбассу

ТАСС03:24
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Экономика

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Экономика

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%

Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя

Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:24
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Авто

Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Знаменитый писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован

Известный русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.
Обновлено вчера в 04:55
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Игры

Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Культура

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Экономика

Новый экологический налог могут ввести в России

В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье

Первую операцию шунтирования сосудов головного мозга провели в институте Склифосовского

В сообщении уточняется, что в процессе операции нейрохирурги высверливают при помощи высокоскоростного бора костный канал в черепе, который тянется с одной стороны на другую, чтобы шунт, соединяющий артерии, находился в безопасном от травматизации месте.
Обновлено в 01:29
Кино

DC представила тизер «Болотной твари»

В сеть выложили первый тизер сериала "Болотная тварь", который выйдет уже 31 мая на стриминговом сервисе DC Universe.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский назвал Бандеру «героем для ряда украинцев»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является "героем для какого-то процента украинцев".
Обновлено в 03:53
Спорт

Жена Александра Кокорина заявила, что Денис Пак оклеветал футболистов

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией

"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 03:31
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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