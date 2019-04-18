Политика
Зеленский ответил на вопрос об особом статусе ДонбассаREGNUM 03:38
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».
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Зеленский прокомментировал возможность предоставления особо статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
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Экономика
В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет
Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%
Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:24
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Знаменитый писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
Известный русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Политика
Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины
Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
Первую операцию шунтирования сосудов головного мозга провели в институте Склифосовского
В сообщении уточняется, что в процессе операции нейрохирурги высверливают при помощи высокоскоростного бора костный канал в черепе, который тянется с одной стороны на другую, чтобы шунт, соединяющий артерии, находился в безопасном от травматизации месте.
Обновлено в 01:29
Кино
DC представила тизер «Болотной твари»
В сеть выложили первый тизер сериала "Болотная тварь", который выйдет уже 31 мая на стриминговом сервисе DC Universe.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский назвал Бандеру «героем для ряда украинцев»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является "героем для какого-то процента украинцев".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией
"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 03:31