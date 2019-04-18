Зеленский ответил на вопрос об особом статусе ДонбассаREGNUM 03:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса

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