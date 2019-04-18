Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса ДонбассуRT на русском 03:17
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он заявил в ходе беседы с РБК-Украина. «Я считаю, что нет», — ответил он на вопрос, следует ли предоставить особый статус Донбассу.
Читать в источнике
Оценить253
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский прокомментировал возможность предоставления особо статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Авто
Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda
За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
100 самых влиятельных людей года по версии Time
Журнал Time огласил ежегодный список 100 самых влиятельных людей года.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:12
Футбол
«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА
Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии
Обновлено в 04:20
Футбол
«Новатэк» и РФС подписали новое соглашение о сотрудничестве
«Новатэк» и Российский футбольный союз (РФС) подписали новое соглашение о сотрудничестве, сообщили RNS в «Новатэке».
Обновлено в 04:10
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Политика
Вышинский рассказал, почему в украинском СИЗО смеются над Порошенко
«Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать», — отметил Кирилл Вышинский.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Арсенал» поговорит с Мхитаряном о приезде в Баку
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" проведет переговоры со своим игроком Генрихом Мхитаряном на предмет его приезда в Баку в случае выхода канониров в финал Лиги Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Football.london.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Наука
Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде
Обновлено 15 апреля в 00:59
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Экономика
В Турции начали принимать карту «Мир»
Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика
Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка
"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 года проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - говорится в документе.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06