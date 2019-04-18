Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса ДонбассуRT на русском 03:17

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он заявил в ходе беседы с РБК-Украина. «Я считаю, что нет», — ответил он на вопрос, следует ли предоставить особый статус Донбассу.
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Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Известия05:20

Зеленский прокомментировал возможность предоставления особо статуса Донбассу: «Такие же украинцы»

Московский Комсомолец03:13

Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

РБК04:59

Зеленский выступил против минских соглашений

Lenta.ru03:58

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

ТАСС03:24

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

RT на русском03:17

Зеленский выступает против особого статуса Донбасса

Коммерсантъ05:15
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Армия и оружие

ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Политика

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Обновлено в 06:31
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Авто

Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda

За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Политика

100 самых влиятельных людей года по версии Time

Журнал Time огласил ежегодный список 100 самых влиятельных людей года.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика

В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год

Обновлено в 04:46
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Обновлено в 04:20
Футбол

«Новатэк» и РФС подписали новое соглашение о сотрудничестве

«Новатэк» и Российский футбольный союз (РФС) подписали новое соглашение о сотрудничестве, сообщили RNS в «Новатэке».
Обновлено в 04:10
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Политика

Вышинский рассказал, почему в украинском СИЗО смеются над Порошенко

«Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать», — отметил Кирилл Вышинский.
Обновлено в 04:27
Футбол

«Арсенал» поговорит с Мхитаряном о приезде в Баку

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" проведет переговоры со своим игроком Генрихом Мхитаряном на предмет его приезда в Баку в случае выхода канониров в финал Лиги Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Football.london.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Наука

Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде

Обновлено 15 апреля в 00:59
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия

Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области

Обновлено в 04:38
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Политика

Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Экономика

В Турции начали принимать карту «Мир»

Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Религия

Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Обновлено в 06:38
Политика

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика

Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка

"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 года проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - говорится в документе.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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