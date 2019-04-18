Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статусаРИА Новости 07:17

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев. Об этом он говорил в интервью агентству РБК-Украина. По мнению Зеленского, урегулирование конфликта в Донбассе не будет быстрым.

Энергетика В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Происшествия В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.

Политика Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.

Наука Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.

Политика Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Единоборства Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Авто УАЗ представил новую версию «буханки» Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Общество Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.

Футбол Хедира пропустит остаток сезона Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира рассказал, что ему потребуется операция на колене.

Авто Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.

Политика Медведев насчитал в России 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.

Происшествия В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.

Политика Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.

Происшествия Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

Шоу-бизнес Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой 35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.

Общество Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.