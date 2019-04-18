Политика
Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статусаРИА Новости 07:17
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев. Об этом он говорил в интервью агентству РБК-Украина. По мнению Зеленского, урегулирование конфликта в Донбассе не будет быстрым.
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Зеленский прокомментировал возможность предоставления особого статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
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Спецверсия Mercedes-Benz EQC напомнила о первом автомобиле с ДВС
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