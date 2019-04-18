Политика

Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статусаРИА Новости 07:17

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев. Об этом он говорил в интервью агентству РБК-Украина. По мнению Зеленского, урегулирование конфликта в Донбассе не будет быстрым.
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Зеленский выступил против минских соглашений

Lenta.ru03:58

Зеленский выступает против особого статуса Донбасса

Коммерсантъ05:15

Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

РБК04:59

Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса

РИА Новости07:17

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

ТАСС03:24

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

RT на русском03:17

Зеленский прокомментировал возможность предоставления особого статуса Донбассу: «Такие же украинцы»

Московский Комсомолец03:13
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
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Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России

Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
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Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.
Обновлено в 12:23
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

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Обновлено вчера в 23:30
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Футбол

Хедира пропустит остаток сезона

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира рассказал, что ему потребуется операция на колене.
Обновлено в 10:07
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства

Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.
Обновлено в 11:47
Авто

Спецверсия Mercedes-Benz EQC напомнила о первом автомобиле с ДВС

Обновлено в 10:02
Политика

Медведев насчитал в России 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов

В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Воронежской области под вагоном товарного поезда нашли бомбу

Обновлено в 05:57
Происшествия

Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете

Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Культура

Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»

Константин Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки».
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
Общество

Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева

Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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