Политика
Зеленский выступил против особого статуса ДонбассаГазета.Ru 08:09
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.
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Зеленский прокомментировал возможность предоставления особого статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
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