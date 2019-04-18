Зеленский выступил против особого статуса ДонбассаГазета.Ru 08:09

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Политика Зеленский представил членов своей команды Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.

Политика Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком» Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

Происшествия Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.

Экономика КАСКО решили объединить с ОСАГО Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.

Гаджеты Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430 Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Происшествия Двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета во Внуково Самолет авиакомпании UTair, вылетавший рейсом Москва - Махачкала, вынужден был остановить взлет, когда в районе правого крыла самолета произошло возгорание.

Политика Генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с РФ На пресс-конференции Уильям Барр заявил, что российская сторона якобы вмешивалась в выборы президента США, но Дональд Трамп и его избирательный штаб не принимали в этом участия.

Политика Зеленский не собирается на теледебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Общество Росреестр решил запустить аналог Airbnb и Booking для Крыма «В будущей ИT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Происшествия Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.

Футбол Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.

Авто Mercedes-Benz и Toyota представили новые модели в Нью-Йорке Мировые бренды Mercedes-Benz и Toyota представили новые спортивные внедорожники на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Шоу-бизнес Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой 29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Экономика Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3% Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.

Политика Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры.

Происшествия Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.

Авто У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.