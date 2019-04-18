Политика
Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статусаРИА Новости 07:17
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев. Об этом он говорил в интервью агентству РБК-Украина. По мнению Зеленского, урегулирование конфликта в Донбассе не будет быстрым.
Читать в источнике
Оценить457
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский прокомментировал возможность предоставления особого статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 13:57
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Политика
Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было
Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Футбол
Наполи — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Политика
Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Наука
Высота точек определила читаемость шрифта Брайля
Американские ученые показали, что читаемость шрифта Брайля зависит от того, насколько высокие используются точки.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Политика
ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского
Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Происшествия
Испугавшиеся пассажиры самолета во Внуково сбежали из салона на крыло
Во Внуково во время буксировки самолета Москва – Махачкала авиакомпании UTair перед взлетом произошел выброс пламени из двигателя, который напугал пассажиров; видео инцидента опубликовано в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии
Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Бортников призвал к выработке единых международных правил в интернете
"Расследование преступлений боевиков в России и ряде европейских стран свидетельствуют, что их исполнители следовали инструкциям своих интернет-наставников", - отметил Бортников.
Обновлено в 11:59
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Космос
В Перми испытали новейший ракетный двигатель
Обновлено в 05:42
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13