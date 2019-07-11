Политика
Зеленский выступил против федерализации УкраиныРоссийская газета 16:08
Киев не позволит навязывать себе какие-либо планы по федерализации государства. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей
Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Политика
Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.
Обновлено в 14:32
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Обновлено в 15:57
Происшествия
Названа причина пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах
По предварительной информации, причиной пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах мог стать взрыв, сообщили в прямом эфире телеканала "Москва 24".
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Технологии
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15