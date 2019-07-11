Политика

Зеленский выступил против федерализации УкраиныРоссийская газета 16:08

Киев не позволит навязывать себе какие-либо планы по федерализации государства. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду.
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