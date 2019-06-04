Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 17:57

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Энергетика Из-за «Дружбы». «Роснефть» предложила «Транснефти» не рефлексировать Рефлексии компании «Транснефть» по поводу вопросов акционеров «Роснефти» о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» неуместны, заявили в «Роснефти», передаёт РБК.

Политика Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».

Единоборства Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.

Космос На Марсе найдены подземные ледники, способные образовать большой океан Под северной полярной шапкой Марса находится внушительный слой льда, который, как показывает исследование ученых из Соединенных Штатов Америки, может быть самым объемным источником замороженной воды на Красной планете.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Шоу-бизнес Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе» Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Происшествия Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Происшествия В РКК «Энергия» проникли неизвестные Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.

Политика Усс отправил в отставку министра здравоохранения Красноярского края Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об увольнении министра здравоохранения Виталия Денисова, говорится в документах, опубликованных на сайте регионального правительства.

Наука Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Политика Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа Россия, по словам министра, никогда не скрывала, что в Венесуэле работают эксперты, которые «обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад».