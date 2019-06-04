Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 17:57
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2"», - цитирует «Интерфакс-Украина» слова Зеленского.ТК Звездавчера в 16:16
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Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против «Северного потока – 2»
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