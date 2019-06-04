Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 17:57

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Футбол Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).

Технологии Сбербанк купил портал Rabota.ru Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сбербанк собирается купить портал для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Единоборства Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом Руис завоевал три чемпионских пояса чемпиона мира в супертяжелом весе. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере.

Путешествия В московских парках открылись пляжи и бассейны Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35 Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Экономика Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП России Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».

Шоу-бизнес Панайотов просит не говорить о Началовой «Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.

Происшествия В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Общество Электронный паспорт в России будет разработан в течение лета Концепцию дизайна электронного паспорта гражданина России планируется выработать в течение лета 2019 года.

Финансы Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.

Происшествия В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.

Авто Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.

Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

Экономика Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Авто Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad Компания Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad.