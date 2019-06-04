Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru 17:57

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Общество «К-концерт» закрывается в Ульяновске. Компанию сменит Kassir.ru С 1 июня в Ульяновске прекратил работать сайт kkoncert.ru, также перестали вестись социальные сети компании, однако концертные кассы продолжили работу.

Общество Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.

Происшествия После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского «Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.

Политика Осипов высказал своё мнение о прямых выборах мэра Читы Врио губернатора Забайкальского Александр Осипов высказал свое мнение относительно возможного возвращения прямых выборов мэра Читы.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Политика Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию Мэр Киева Виталий Кличко предложил вернувшемуся на прошлой неделе на Украину бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем своей партии «Украинский демократический альянс за реформы» («УДАР»).

Происшествия При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.

Политика В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.

Политика На возвращение России в ПАСЕ смотрят с оптимизмом Источник фото: ФБА "Экономика сегодня" - Владимир Карпухин Российскую делегацию в ПАСЕ лишили полномочий в 2014 году после присоединения Крыма к России по результатам референдума.

Здоровье Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.

Политика Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Армия и оружие Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ 2003—2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности новой российской ракеты системы противоракетной обороны.

Футбол Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед» Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».

Авто Компания Volgabus разработала беспилотный вездеход На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет показана уникальная российская новинка – беспилотный вездеход отечественной компании Volgabus.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Общество В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.

Религия РПЦ сообщила об отсутствии условий для визита папы Римского в Москву В Москве пока нет подходящих условий для визита папы Римского Франциска, сообщил митрополит Волоколамский Иларион.