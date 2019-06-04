Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru 17:57

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Происшествия Крупный лесной пожар загорелся под Берлином Лесной пожар начался недалеко от немецкого города Йютербог, расположенного к юго-западу от Берлина, огнем охвачено около 600 гектаров, заявила представитель администрации города Катрин Бургхардт, передает агентство DPA.

Общество ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.

Происшествия Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.

ЖКХ На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра 80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.

Финансы Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.

Здоровье Сахалинский минздрав возьмет на контроль лечение ребенка с редкой сосудистой патологией В Instagram-аккаунте врио губернатора Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".

Политика РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями Отмечается, что в Госдепе США Томпсон занимается вопросами контроля над вооружениями и проблемами международной безопасности.

Кино На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.

Политика США предложили Турции новые условия для отказа от С-400 Власти США ждут от Турции ответа по поводу своих нескольких последних предложений, касающихся отказа от закупок российских зенитных ракетных систем С-400.

Армия и оружие Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400 Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Здоровье Препараты должны быть доступны для всех Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.

Армия и оружие Япония прекратила поиски истребителя F-35 Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.

Наука Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Политика Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".

Общество Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.

Общество Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Здоровье Названы самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.