Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойникомМосковский Комсомолец 07:00
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
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Футбол
Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLS
Обновлено в 19:46
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Хоккей
Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею
10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
Обновлено в 17:36
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Политика
Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Экономика
Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30%
"Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Политика
Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко
Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Авто
Bentley в честь своего юбилея выпустил концепт‐кар EXP 100 GT
В честь своего столетия британский производитель люксовых авто Bentley выпустил концептуальную модель EXP 100 GT.
Обновлено в 14:55
Наука
Обращение крови
От крови кровно в кровь Массовый интерес к переливанию крови возник у европейцев в XVII веке.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Предсказавшие «Болотную» эксперты отметили недоверие россиян к политикам
Недоверие к лидерам С 2018 года у россиян меняется отношение к власти, провластным и оппозиционным политикам, а также оценка положения дел в стране.
Обновлено в 17:00