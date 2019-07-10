Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.

Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Хоккей Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею 10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Происшествия Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.

Политика Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Экономика Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30% "Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.

Армия и оружие Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Общество Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Шоу-бизнес Тодоренко передаст свадебное платье по наследству Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.

Авто Bentley в честь своего юбилея выпустил концепт‐кар EXP 100 GT В честь своего столетия британский производитель люксовых авто Bentley выпустил концептуальную модель EXP 100 GT.

Наука Обращение крови От крови кровно в кровь Массовый интерес к переливанию крови возник у европейцев в XVII веке.