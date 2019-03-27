Политика

Зеленский высмеял Вакарчука и ТимошенкоNews.ru 15:49

Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны. Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьёзными, как все, — подписал шоумен снимок.
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Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Газета.Ru14:22

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

REGNUM08:54

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Украина.ру11:03

Зеленский ответил Вакарчуку на призыв голосовать не «по приколу»

Московский Комсомолец10:53

Зеленский «потроллил» Порошенко и Тимошенко с помощью сосисок

Взгляд.ру10:31

Зеленский ответил на призыв Вакарчука пародией на Тимошенко

РИА Новости10:11

Зеленский отреагировал на призыв Вакарчука голосовать не «по приколу»

RT на русском12:26
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Политика

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено в 16:54
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Общество

Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа

Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

Анна Погорилая рассказала о личной жизни

Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес

Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой

Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Задержан экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено в 01:21
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика

На Украине возбудят дело против Бойко и Медведчука из-за посещения РФ

Уголовное дело будет возбуждено против украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за «незаконное пересечение границы», заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 07:18
Общество

Школьных учителей научат вести соцсети

Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Авто

Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Экономика

7 финансовых ошибок, которые миллиардеры никогда не совершают

Миллиардеры прекрасно знают, на что уходят их деньги и что с этим делать.
Обновлено в 10:59
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Общество

Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой

Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Общество

Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин

Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Политика

Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено в 04:55
Общество

Почему новосибирцам пришла «мусорная» платежка на 554 рубля?

Сумма в квитке возмутила многих — без учета состава семьи практически все получили платежки на 554 рубля.
Обновлено в 06:13
Кино

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

Перенесший два года назад инсульт Николай Носков начал записывать новый альбом

Ровно два года назад в семье бывшего солиста популярной некогда группы «Парк Горького» Николая Носкова случилась беда – артист перенес инсульт.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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