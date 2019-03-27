Политика
Зеленский высмеял Вакарчука и ТимошенкоNews.ru 15:49
Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны. Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьёзными, как все, — подписал шоумен снимок.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено в 16:54
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Общество
Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа
Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Анна Погорилая рассказала о личной жизни
Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
На Украине возбудят дело против Бойко и Медведчука из-за посещения РФ
Уголовное дело будет возбуждено против украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за «незаконное пересечение границы», заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 07:18
Общество
Школьных учителей научат вести соцсети
Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Авто
Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Экономика
7 финансовых ошибок, которые миллиардеры никогда не совершают
Миллиардеры прекрасно знают, на что уходят их деньги и что с этим делать.
Обновлено в 10:59
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Общество
Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин
Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55
Общество
Почему новосибирцам пришла «мусорная» платежка на 554 рубля?
Сумма в квитке возмутила многих — без учета состава семьи практически все получили платежки на 554 рубля.
Обновлено в 06:13
Кино
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Перенесший два года назад инсульт Николай Носков начал записывать новый альбом
Ровно два года назад в семье бывшего солиста популярной некогда группы «Парк Горького» Николая Носкова случилась беда – артист перенес инсульт.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49