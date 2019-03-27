Политика
Зеленский высмеял Вакарчука и ТимошенкоNews.ru 15:49
Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны. Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьёзными, как все, — подписал шоумен снимок.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия
Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов
Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.
Обновлено в 14:45
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Важное за сутки
Названо идеальное число расстегнутых пуговиц на рубашке
Мужской журнал GQ разобрался, сколько пуговиц на рубашке нужно расстегнуть, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не рисковать репутацией.
Обновлено в 14:53
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Экономика
Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано
В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Здоровье
Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
Обновлено в 13:45
Авто
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года выпуска
Стоит отметить, что последнее удорожание автомобилей было в феврале прошлого года, когда модели подорожали на сумму от 40 до 110 тысяч рублей.
Обновлено в 15:50
Общество
Откровенные фото девушки-педиатра вызвали горячие споры в соцсетях
Одни посчитали снимки Анастасии недопустимыми для детского врача, другие, среди которых коллеги и родители маленьких пациентов, наоборот, высоко оценили фотосессию за красоту и эстетичность.
Обновлено в 05:27
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Спорт
Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске
Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.
Обновлено в 15:15
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
В Крыму задержаны 20 участников террористической организации
В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Хайди Клум, сестры Кардашьян, Лео Ди Каприо и другие звезды поздравили Дайану Росс с 75-летием
26 марта свой 75-й день рождения отметила легендарная Дайана Росс.
Обновлено в 15:43
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Космос
Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете
Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Фигурант дела Абызова скрылся за границей
Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Обновлено в 02:34
Политика
Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины
Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Политика
Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд
Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.
Обновлено в 14:21
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27