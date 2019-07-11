Политика

Зеленский высказался против федерализации УкраиныИнтерфакс 11:10

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против федерализации страны.
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Зеленский сделал заявление по федерализации Украины

Газета.Ru13:14

Зеленский выступил против навязывания федерализации Украине

РБК12:29

Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины

РИА Новости12:44

Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

RT на русском12:16

Зеленский выступил против федерализации Украины

Московский Комсомолец11:32

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

ТАСС11:15

Зеленский высказался против федерализации Украины

Интерфакс11:10
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Майя Санду встретилась в Киеве с президентом Украины

КП - Молдова13:15
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Футбол

Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport

Бывший форвард «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Робин Ван Перси станет экспертом на британском телеканале BT Sport, сообщает The Daily Mirror.
Обновлено в 20:21
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено в 21:37
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Футбол

Кудряшов пополнил состав «Сочи»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ".
Обновлено в 19:09
Авто

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Здоровье

Число бедных стремительно сокращается

За первые четыре месяца этого года население России сократилось на 149 тыс. человек.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено в 00:18
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны.
Обновлено в 08:51
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов

Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено в 14:28
Здоровье

Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными

Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
Обновлено в 20:12
Политика

В Судане сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 16:01
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги

Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Майя Санду
Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
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