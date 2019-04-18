Политика

Зеленский высказался о своем отношении к БандереИзвестия 04:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем для определенной доли жителей страны.
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Зеленский высказался о декоммунизации на Украине

RT на русском03:00

Зеленский: Многие украинцы считают, что Степан Бандера герой, и в этом нет ничего плохого

Эхо Москвы05:04

Зеленский высказался о своем отношении к Бандере

Известия04:35

Зеленский поддерживает декоммунизацию и не против Бандеры

News.ru03:11

Зеленский рассказал об отношении к Бандере

РИА Новости05:12

Зеленский заявил, что поддерживает декоммунизацию и не против героизации Бандеры

ТАСС02:28

Зеленский: Бандера — герой, и это классно

REGNUM03:09
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Футбол

Валенсия — Вильярреал 2:0

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Вильярреале, «Валенсия» добилась выездной победы со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла «Валенсия».
Обновлено в 16:48
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Общество

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности

Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика

Представители России пытались наладить связи с Трампом после выборов

По разным каналам Контакты налаживались через многочисленные каналы – как официальные (через посла России в США Сергея Кисляка), так и людьми, пытавшимися установить связи с американцами, которые не были непосредственно связаны с командой Трампа, но могли помочь выйти на новую администрацию с российскими предложениями об урегулировании отношений.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Происшествия

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
Обновлено в 13:54
Футбол

«Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».
Обновлено в 16:51
Кино

Михаил Боярский снимется в продолжении «Гардемаринов»

В конце апреля известный петербургский актер Михаил Боярский отправится в Крым на съемки фильма «Гардемарины-4».
Обновлено в 08:21
Экономика

Росстат рассказал о снижении доходов россиян

Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Культура

В Сети массово раскупают диски с мюзиклом Notre Dame de Paris

После пожара в соборе Парижской Богоматери во французских интернет-магазинах вырос спрос на диски с мюзиклом Notre Dame de Paris.
Обновлено в 06:22
Культура

Элмо и Коржик научили героев «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» уважению

Программа "Улица Сезам" выпустила серию роликов, посвященных уважению друг к другу.
Обновлено в 16:02
Хоккей

Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ

Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.
Обновлено в 16:28
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной, объяснив его тем, что Петр Порошенко теперь его марионетка, «и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».
Обновлено в 17:51
Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Здоровье

Главный онколог России заявил об увеличении числа больных раком

Как сообщает ТАСС, президент Ассоциации онкологов РФ Андрей Каприн рассказал, что в России выросла заболеваемость раком.
Обновлено в 07:53
Культура

Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»

Обновлено в 05:19
Кино

Джон Сина может сняться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

Джон Сина («Бамблби») ведёт переговоры со студия Warner по поводу роли в «Отряде самоубийц», который напишет и снимет постановщик «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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