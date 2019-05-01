Зеленский высказался о квартире жены в КрымуURA.Ru 12:46

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского действительно имеет недвижимость в Крыму. При этом, как сообщает пресс-служба Зеленского, трехкомнатная квартира в Ливадии была куплена еще в 2013 году по рыночной стоимости.

Зеленский высказался о квартире жены в Крыму

Армия и оружие Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Авто Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Общество Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Спорт Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.

Политика В мире выросло число убийств евреев «В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.

Музыка Жительница Самары снялась в откровенном клипе группы Rammstein Жительница города Самары Алена Макеева поучаствовала в съемках нового клипа известной немецкой рок-группы Rammstein.

Шоу-бизнес «А мы такие зажигаем!»: как звезды отметили День труда Первомай Гавр ознаменовал тем, что напрочь сбрил бороду, предварительно покрасовавшись в образе "Я тебя породил – я тебя и убью".

Политика Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.

Музыка Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Космос На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.

Культура Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети» Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.

Спорт Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.

Политика Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области Уточняется, что пострадали оба водителя, еще один мужчина и дети в возрасте семи и девяти лет.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Политика Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".