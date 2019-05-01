Политика
Зеленский высказался о квартире жены в КрымуURA.Ru вчера в 12:46
Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского действительно имеет недвижимость в Крыму. При этом, как сообщает пресс-служба Зеленского, трехкомнатная квартира в Ливадии была куплена еще в 2013 году по рыночной стоимости.
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Штаб Зеленского назвал законным приобретение его женой недвижимости в Крыму
Телеканал 360°вчера в 10:50
Штаб Зеленского опроверг данные о покупке его женой пентхауса по заниженной стоимости
Говорит Москвавчера в 09:14
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Политика
Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Музыка
«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»
Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Нуланд предложила подготовить «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено 30 апреля в 03:09
Общество
Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»
Обновлено вчера в 04:14
ЖКХ
Два украинских города остались без горячей воды
Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды.
Обновлено в 00:31
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным
Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.
Обновлено вчера в 02:42
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 04:33
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Украинский минздрав назвал соцсети вредными для здоровья
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что социальные сети наносят вред здоровью.
Обновлено в 00:02
Космос
«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Шарль Каборе покинет «Краснодар» летом
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе уйдет из клуба летом. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Общество
500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан
"По возникновении изменений относительно начала священного Рамадана Муфтият республики сообщит незамедлительно", - говорится в источнике.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено вчера в 09:30
Общество
По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей
Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42