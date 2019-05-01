Политика

Зеленский высказался о квартире жены в КрымуURA.Ru вчера в 12:46

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского действительно имеет недвижимость в Крыму. При этом, как сообщает пресс-служба Зеленского, трехкомнатная квартира в Ливадии была куплена еще в 2013 году по рыночной стоимости.
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Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму

Газета.Ruвчера в 14:26

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Вести.Ruвчера в 09:37

Штаб Зеленского раскритиковал расследование о квартире его жены в Крыму

Lenta.ruвчера в 10:37

Штаб Зеленского заявил о рыночной цене квартиры его жены в Крыму

РБКвчера в 10:34

Штаб Зеленского назвал законным приобретение его женой недвижимости в Крыму

Телеканал 360°вчера в 10:50

В штабе Зеленского опровергли сообщения о недвижимости его жены в Крыму

RT на русскомвчера в 09:21

Штаб Зеленского опроверг данные о покупке его женой пентхауса по заниженной стоимости

Говорит Москвавчера в 09:14
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Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 07:09
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено 30 апреля в 19:21
Футбол

Салах: «Почти каждый день плакал на чемпионате мира»

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах до сих пор грустит из-за травмы в киевском финале Лиги чемпионов, из-за которой он не смог нормально выступить на чемпионате мира.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Политика

Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Общество

В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

В Москве 2 мая ожидается очень низкое атмосферное давление. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Обновлено вчера в 18:17
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 06:02
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено вчера в 16:00
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

На Нюрбургринге запечатлён «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A45

Буквально вчера, проворные зарубежные журналисты опубликовали видеоролик, с помощью которого можно разглядеть долгожданную новинку – «заряженный» немецкий хэтчбек Mercedes-AMG A45.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Дочь Началовой счастлива: жена Алдонина показала семейную идиллию

Все выглядят счастливыми, даже лицо потерявшей маму Веры украшает улыбка. "Настоящая семейная идиллия", - отметили подписчики Алдониной.
Обновлено вчера в 09:05
Интернет

Facebook представил обновленный дизайн

Обновлено 30 апреля в 16:39
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса

Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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